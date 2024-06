Częstochowa. Wojsko, policja i straż w Galerii Jurajskiej. V Piknik Służb Mundurowych

Na Bulwarach Jurajskich nad Wartą stawiły się w czwartek m.in. wojskowi, kadeci, uczniowie szkół mundurowych, strażacy czy policjanci, a nawet straż graniczna i służba więzienna oraz przedstawiciele organizacji proobronnych.

– To największe tego typu wydarzenie w Częstochowie, które w Jurajskiej gościć będzie pierwszy raz. Dla wielbicieli militariów i mundurów to okazja, aby zobaczyć służby w pełnej krasie, a także wziąć udział w pikniku, na którym można spotkać osoby, na co dzień dbające o nasze bezpieczeństwo – mówi Anna Borecka, dyrektor Galerii Jurajskiej.