Częstochowa: Urząd Miasta uruchomił kolejne punkty do obsługi interesantów. Można zarejestrować pojazdy i złożyć wniosek o dowód osobisty

W Urzędzie Miasta Częstochowy nadal obowiązują ograniczenia związane z epidemią, ale sukcesywnie rozszerzany jest zakres bezpośredniej obsługi interesantów, aby ułatwić mieszkankom i mieszkańcom załatwianie spraw. Zwłaszcza tych związanych z komunikacją i ewidencją ludności, gdzie interesantów jest najwięcej.

Dlatego – oprócz funkcjonującego już przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 punktu kancelaryjnego (w godz. 8-15) – działają tam od wtorku dwa nowe stanowiska. Są to okienka Wydziału Spraw Obywatelskich służące do rejestracji pojazdów i wydawania dowodów osobistych. Każdorazowo niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z wydziałem i umówienie terminu wizyty. Kolejne osoby zgłaszające się do wydziału są zapisywane na wolne terminy w celu bezpośredniego załatwienia sprawy w okienku.

Oczywiście nadal możliwe (i polecane) jest wysłanie stosownego wniosku pocztą lub przekazanie go drogą elektroniczną (poprzez platformy ePUAP, SEKAP). Tryb załatwienia własnej sprawy każdorazowo najlepiej uzgodnić z Urzędem Miasta drogą telefoniczną lub z pomocą poczty elektronicznej.