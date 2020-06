Częstochowa: Ruszyła kampania "Życie jest przed Tobą, a nie w smartfonie". Nawet co czwarty wypadek ma związek z używaniem telefonu

W ramach kampanii w alei NMP nakręcono specjalny klip promujący akcję. Komenda Miejska Policji w Częstochowie przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy, Fundacją dla Rozwoju FDR, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS, Radiem Fiat, Wodociągami Częstochowskimi, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Tygodnikiem Katolickim Niedziela zorganizowała rownież konkurs dla dzieci i młodzieży, polegający na napisaniu własnego utworu literackiego w dowolnej formie z przeznaczeniem dla nastoletnich odbiorców. Utwór ma promować bezpieczne wakacje bez smartfona. Prace można nadsyłać do 16 lipca 2020 roku.

– Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez telefonu komórkowego, trudno się temu dziwić, bo to bardzo szybka łączność i szybki, nieograniczony dostęp do informacji na każdy temat, a także fajne kontakty poprzez media społeczno-ściowe. Jednak jak pokazuje życie i statystyki policyjne, smartfon niewłaściwie wykorzystywany, w niewłaściwym czasie i miejscu, powoduje zagrożenia, o których wcześniej nie myśleliśmy – mówi nadkom. Grażyna Dudek, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

– Od kilku lat prowadzimy akcję „Bezpieczna Częstochowa” wraz z Komendą Miejską Policji i ZGM TBS, ale także z innymi partnerami. Dlatego cieszę się, że do obecnej akcji włączyły się takie instytucje jak Starostwo Powiatowe i KRUS. W 2018 roku koncentrowaliśmy się nad bezpieczeństwem seniorów. Rok później zajmowaliśmy się problemem hejtu w internecie – przypomina prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Teraz idziemy w zupełnie innym kierunku, bo każdy kierowca czy pieszy używający smartfona jest zagrożeniem dla ruchu drogowego.

Niepokojące statystyki policji

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 r. na polskich drogach doszło do prawie 3 tys. wypadków na przejściach dla pieszych, w których zginęło 190 osób, a prawie 3 tys. zostało rannych.

Szacuje się, że co 4 wypadek spowodowany jest przez korzystanie z telefonu komórkowego - dotyczy to zarówno kierującego samochodem czy rowerem, jak i pieszego, który zapatrzony w ekran swojego smartfona nie jest w stanie zauważyć zagrożeń, które czyhają na niego na drodze. Jak podkreślają policjanci kierowcy posługujący się telefonem podczas jazdy samochodem stanowi podobne zagrożenie, co kierujący po spożyciu alkoholu.

– Trzeba pamiętać, że policja ma prawo ukarać kierowcę nie za rozmowę czy używanie telefonu, ale za samo trzymanie go w ręce. Poza tym przy prędkości 100 km/h, podczas krótkiego zerknięcia na telefon, samochód może przejechać nawet 30 metrów – mówi asp.szt. Tomasz Gromek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie.