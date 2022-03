Częstochowa przerywa współpracę z rosyjskimi miastami, Irkuckiem i Smoleńskiem, chociaż prezydent nie jest przekonany

Częstochowa w gronie miast zaprzyjaźnionych i partnerskich ma dwa rosyjskie ośrodki: Irkuck i Smoleńsk. Polskie samorządy od kilku dni informują o zrywaniu współpracy z rosyjskimi samorządami. W Częstochowie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział mniej drastyczne działania. - Częstochowa przerwie współpracę z Irkuckiem i Smoleńskiem - poinformował 1 marca 2022 roku prezydent Matyjaszczyk.

Prezydent tłumaczy, że odpowiada ma wezwanie Witalija Kliczki, mera Kijowa i przewodniczącego Związku Miast Ukrainy, który zaapelował do Związku Miast Polskich i innych samorządowych organizacji samorządowych, aby w geście solidarności z Ukraińcami zrywały lub zawiesić współpracę z ukraińskimi miastami i gminami.

Po słowach prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i jego deklaracji, o przerwaniu, a nie zerwaniu współpracy, widać, że nie jest on do końca przekonany do tego kroku.

- Społeczności tych miast niczym nie zawiniły - tłumaczy rozterki prezydent, ale dodaje: - Mam nadzieję, że ten gest przyczyni się do tego, że wojna zostanie przerwana.