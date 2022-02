Częstochowa pomaga Ukrainie. Gdzie szukać wsparcia, gdzie można przekazać dary LISTA

Zbiórka artykułów organizowana przez Urząd Miasta Częstochowy rozpocznie się od poniedziałku w częstochowskich szkołach. Pomoc trafi m.in. do mieszkanek i mieszkańców Berdyczowa, Humania, Iwano-Frankiwska, Charkowa – miast partnerskich Częstochowy. Potrzebne są artykuły spożywcze o wydłużonym terminie przydatności – konserwy, olej, mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, czekolady, batony, a także artykuły chemiczne i środki czystości – mydło, proszek do prania, płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe.

Od poniedziałku, od godz. 7.30 w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5 (I piętro) rusza też punkt informacyjny dla obywatelek i obywateli Ukrainy. Czynny będzie od godz. 7.30 do 15.30. Będzie się można porozumieć w języku ukraińskim.

Wydział Edukacji UM oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oferują pomoc psychologiczną zarówno dla ukraińskich dzieci i młodzieży, jak i dorosłych przebywających w naszym mieście. Szczegóły na stronie. Można dzwonić na następujące numery telefonów:

1. ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa

Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

2. ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa

Tel.34 362 24 24 /739 212 739

3. ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa

(możliwość konsultacji w języku ukraińskim)

Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136