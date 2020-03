Częstochowa: Nowy twist dotarł do MPK. To pierwszy z dziesięciu pojazdów zamówionych w firmie PESA. Jak wygląda najnowszy tramwaj?

Pierwszy z dziecięciu zamówionych tramwajów twist dotarł do częstochowskiego MPK.

- Pomimo obiektywnych trudności, z którymi zmaga się nasze miasto i cały kraj w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa, staramy się w miarę możliwości koordynować wykonanie wszelkich inwestycji, które są w trakcie realizacji. Przykładem na to jest zakup i dostarczenie kolejnych nowoczesnych składów tramwajowych do Częstochowy, które pozwolą zmodernizować tabor MPK. Pierwszy z 10 nowych tramwajów dotarł z bydgoskiej firmy PESA do zajezdni przy al. Niepodległości - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.

Transport wielkogabarytowy specjalistycznym sprzętem na dystansie ponad 350 km odbył się bez większych przeszkód. Pojazd po pierwszym przejeździe próbnym w nocy jest przygotowywany do dalszych testów, które będą odbywać się bez pasażerów. Według zapewnień specjalistów producenta obecnych na miejscu, tramwaj będzie gotowy do obsługi pasażerskiej w okolicach maja. W wakacje mają też dotrzeć do Częstochowy pozostałe zamówione składy.