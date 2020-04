Częstochowa: Kolejne środki ochrony dla służb miejskich. Rękawiczki i płyny do dezynfekcji trafią do Straży Miejskiej, pogotowia i MOPS-u

Zakupione przez Urząd Miasta w Częstochowie środki ochrony trafiły do służb mundurowych, miejskiego szpitala, pogotowia oraz MOPS-u.

Ponad 15 tys. sztuk rękawiczek ochronnych trafiło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, niemal 6 tys. do strażników miejskich, a blisko 2 tys. do Pogotowia Ratunkowego. MOPS otrzymał także ponad 1200 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz 4300 sztuk maseczek. Kolejne 50 litrów płynu - tym razem do dezynfekcji powierzchni - oraz kilkadziesiąt przyłbic odebrali ratownicy medyczni. 30 litrów płynu do fumigacji (dezynfekcji powierzchni) otrzymał też Miejski Szpital Zespolony, a Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wyposażono w 80 litrów żelu antybakteryjnego oraz dwa generatory ozonu (koszt jednego to niemal 1700 zł).

Przekazanie wyposażenia odbyło się w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. Oprócz przedstawicieli poszczególnych służb, na miejscu obecni byli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Rafał Kusal.

- Zakupione środki to kolejne wyposażenie, jakie trafiło do częstochowskich służb i instytucji zajmujących się bezpośrednią pomocą osobom chorym i narażonym na zagrożenia. W odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie, miasto na bieżąco wyposaża poszczególne jednostki w niezbędne do ich pracy maseczki, płyny, kombinezony, czy rękawiczki ochronne - informuje Urząd Miasta w Częstochowie.