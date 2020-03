Częstochowa: Dostarczą leki seniorom do domu. Ruszyła specjalna infolinia, kurierzy przyjadą po recepty

Organizacja jest prosta, codziennie, od 17 do 31 marca, od godz. 10.00 do 15.00 czynna jest infolina na którą najstarsze mieszkanki i mieszkańcy mogą zadzwonić, podać swój adres i zgłosić swoje potrzeby. Dane zostaną zapisane, a następnie od godz. 15.00 do 17.00 kurierzy podjadą po recepty, kupią leki w aptece i dostarczą potrzebne produkty pod dom. Oczywiście bezpłatnie.

Numer telefonu: 732 768 184

Firma Deligoo, która na co dzień zajmuje się dowozem jedzenia z częstochowskich restauracji, wyznaczyła kurierów do tego zadania, które będzie realizowane z zachowaniem najwyższych standardów higieny oraz bezpieczeństwa. - Naszym celem jest również zminimalizowanie kolejek do apteki, ponieważ wszystkie recepty i zakupy będziemy realizować jeden raz dziennie – mówią organizatorzy tej społecznej akcji.