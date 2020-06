Częstochowa: Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 10 osób, które miały wyłudzić 10 milionów zł ze środków unijnych

Jak wynika z ustaleń śledztwa, osoby zaangażowane w przestępczy proceder przy użyciu nierzetelnych faktur dokumentowały wielokrotnie wyższe wydatki związane z realizacją projektów, tym samym zawyżając faktyczną ich wartość. To z kolei pozwalało na uzyskanie dofinansowania w kwocie znacząco przekraczającej faktycznie poniesione wydatki.

- W ten sposób doszło do wyłudzenia dofinansowania ze środków unijnych w kwocie co najmniej 10 milionów złotych. Nadto wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej doprowadziło do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę nie mniejszą niż 5 milionów złotych - mówi prokurator Piotr Wróblewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Podejrzanych zatrzymało Centralne Biuro Śledcze. Zostali oni doprowadzoni do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie usłyszały zarzuty popełnienia przestępstw, dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pochodzących z dotacji unijnych, uszczupleń podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i posłużenia się nimi, a także tzw. „prania pieniędzy”.