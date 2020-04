Częstochowa: Budowa linii tramwajowej na Północy jest kontynuowana pomimo trwającej epidemii koronawirusa

Od 1 kwietnia do odwołania zostanie zawieszone kursowanie tramwajów na odcinku Północ – Zajezdnia MPK. Zmiany są spowodowane kolejnym etapem przebudowy torowiska.

Realizacja zadania w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” jest jednym z elementów największego w historii kontraktu związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej i modernizacją taboru. Na jego realizację miasto pozyskało 144 mln unijnego dofinansowania. Łącznie przebudowa i zakup nowych tramwajów to koszt 204 mln zł, z czego trwająca przebudowa pochłonie 144 mln zł.

Zawieszenie kursowania tramwajów na odcinku Północ – Tysiąclecie – Śródmieście – Zajezdnia MPK, spowoduje następujące zmiany w komunikacji miejskiej:

Linia nr 1 (tramwajowa) zostanie skrócona do relacji Kucelin – Zajezdnia MPK. Ze względu na trwającą przebudowę pętli tramwajowej przy Rezerwacie Archeologicznym, w dalszym ciągu nie kursuje linia nr 2,

a wszystkie kursy „jedynki” są wykonywane do Kucelina.



Linia nr 3 (tramwajowa) zostanie skrócona do relacji Stadion Raków – Zajezdnia MPK.

Linia nr 123 będzie zastępczą linią autobusową „za tramwaj”, kursująca w relacji Fieldorfa-Nila – Zajezdnia MPK.

Autobusy linii nr 123 będą kursować z częstotliwością od 5 minut w dni robocze w godzinach szczytu do 10 minut wieczorami oraz w niedziele i święta. Bilety jednorazowe zachowują ważność przy przesiadkach między liniami tramwajowymi a autobusami linii nr 123.

Lista obsługiwanych przystanków na linii 123 - autobus „za tramwaj” (może ulec zmianie na etapie prowadzonych prac budowlanych)