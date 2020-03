Częstochowa: Bieg Tropem Wilczym na Promenadzie Czesława Niemena. Na starcie stanęło 300 biegaczy

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym 2020 odbył się w Częstochowie po raz trzeci. Na Promenadę Niemena i do Lasku Aniołowskiego uczestników zaprosiła Jednostka Strzelecka WARSZYC - gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego. Współorganizatorem biegu był Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Częstochowie, Fundacja Orzeł Biały, Śniadaniowcy i Związek Piłsudczyków.

„Tropem Wilczym” to ogólnopolska inicjatywa upamiętniająca żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963. Impreza na stałe już wpisała się do kalendarza biegowego. Długość trasy, we wszystkich miastach to 1963 metry, liczba ta nawiązuje do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. W 2020 roku biegi w całej Polsce rozpoczęły się 1 marca o godzinie 12.

Bieg nie miał charakteru rywalizacji. Liczył się głównie udział. Na starcie w Częstochowie stanęło około 300 osób.