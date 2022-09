"Chmura" w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Wystawa street artu z Polski i zagranicy

Artyści zatytułowali wystawę "Chmura", co ma podkreślać, że prezentacja jest otwarta na wieloznaczność, różne interpretacje i skojarzenia.

„Chmura pokazuje to, że istnieje, ale nie można jej złapać, dotknąć” (Kuba); „chmura kojarzy mi się z używanym w komiksach sposobie na przekazanie, ze postać coś myśli” (Ania); „nie ma takiej samej chmury każda z nich jest inna” (Kasia) – zapytani o te skojarzenia młodzi ludzie jak najbardziej oddali istotne cechy chmury, a co ciekawe – także sztuki, której ów tytuł dotyczy.

Street art – sztuka przestrzeni publicznych to rodzaj sztuki, który w Polsce wykrystalizował się w latach 90-tych. Ma swoich znakomitych przedstawicieli – artystów, którzy zaczynali od anonimowych, cząstko nielegalnych akcji artystycznych na ulicach polskich miast, dziś natomiast są uznanymi artystami obecnymi także w obiegu galeryjnym, zapraszanymi na do udziału w wystawach, przeglądach i festiwalach, ich realizacje są przedmiotem zainteresowana kolekcjonerów sztuki współczesnej. Pozostają przy tym sobą – wierni wypracowanemu wcześniej stylowi, zakresowi tematycznemu, technice, materiałom. Pozostają indywidualnościami – jakkolwiek wielu z nich już dawno odeszło od niegdyś niezbędnej anonimowości, nadal utrzymują swoje pseudonimy jako znak rozpoznawczy, markę artystyczną. Pozostają też środowiskiem – łączą ich specyficzne więzi przyjaźni i współdziałania, które stały się bazą dla powstania wystawy „Chmura”.