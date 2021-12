"Charytatywnie dla zwierząt" w Częstochowie. Zebrano prawie 4 tony karmy, a także ponad 300 koców i leżanek

Prawie 4 tony karmy, około 300 koców, leżanek i innych przydatnych artykułów to wynik tegorocznej akcji "Charytatywnie dla zwierząt". Nie tylko liczba zebranych artykułów jest rekordowa, ale również placówek oświatowych biorących udział w całym przedsięwzięciu – prawie 60 szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli zaangażowało się w zbiórkę.

- To kolejny rok w którym mimo niepewnego czasu zebraliśmy tak dużo karmy i potrzebnych artykułów. Trafią one nie tylko do schronisk, ale także do nieformalnych grup zajmujących się zwierzakami. Coraz więcej szkół, firm oraz prywatnych osób przyłączyło się do nas - podsumowuje Jakub Sikora, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

- Cieszę się, że wśród młodych zwiększa się empatia i pojawia się potrzeba niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom - podkreśla Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Organizatorzy akcji: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa oraz Młodzieżowa Rada Miasta.