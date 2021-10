Bramy w częstochowskiej alei NMP kryją wiele. Tutaj czas stanął w miejscu. To drzwi do innego świata! Odważysz się je zwiedzić?

Bramy w częstochowskiej alei NMP to druga, znaczenie miej znana twarz najbardziej reprezentacyjnej ulicy w mieście. Bramy prowadzące na podwórza i podwórka znajdujące się za kamienicami stojącymi w alei NMP przenoszą nas w inny świat. Wędrówka po nich jest ciekawym doświadczeniem nawet dla rodowitego częstochowianina.

"W bramie" a nie na "w podwórzu"

Bramy prowadzą na podwórka za niemal wszystkimi kamienicami w I, II i III alei NMP (zasady podziału to tajemnica, której częstochowianie od lat pilnują). Oczywiście są wyjątki. W niektórych miejscach zmieniła się zabudowa i bramy zniknęły, albo nie da się do nich wejść ze względu na ich zamknięcie.

My odwiedziliśmy wszystkie bramy, w której można wejść bez żadnych przeszkód, ale nie wjechać, bo są one albo za wąskie, albo zamontowano w nich szlabany i zapory, aby umożliwić parkowanie tylko mieszkańcom podwórek. Wędrowaliśmy szlakiem podwórzy w I i II alei (od Placu Daszyńskiego do Placu Biegańskiego). Niedługo wybierzemy się na spacer w III aleję, aby uzupełnić naszą galerię.