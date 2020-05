Niestety z powodu epidemii koronawirusa w tym roku odwołano większość imprez biegowych w Polsce, w tym największy bieg w Częstochowie - Bieg Częstochowski. My dzisiaj przypominamy zdjęcia z jubileuszowej, dziesiątej edycji biegu, która odbyła się w 2018 roku. Wtedy na starcie stanęło ponad tysiąc biegaczy. Braliście udział w tym biegu? Znajdźcie się na naszych zdjęciach!

Ponad tysiąc biegaczy wzięło udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji Biegu Częstochowskiego, która odbyła się w kwietniu 2018 roku. Jubileuszowi zawodów towarzyszył również jubileusz klubu Zabiegani Częstochowa, którzy są jednym z głównych organizatorem biegu.



Niestety w tym roku Bieg Częstochowski nie odbył się z powodu epidemii koronawirusa, o czym poinformowali Zabiegani Częstochowa:



"Biegacze i biegaczki, koledzy i koleżanki, przyjaciele i sympatycy.



Nie tak miał wyglądać ten dzień, nie tak to sobie wszyscy planowaliśmy, ale życie napisało nam inny scenariusz.



12 Bieg Częstochowski w dniu 18 kwietnia 2020 roku nie wystartuje, ale zapewniamy, że nasze myśli krążą dziś wokół tego wydarzenia i wokół Was.



Dziś jest też ten dzień, kiedy chcemy Wam przekazać decyzję, która długo dojrzewała i jest wypadkową wielu rozmów, analiz, konsultacji. Nie jest to decyzja łatwa ale według nas najwłaściwsza zważywszy na okoliczności.



Niemalejące zagrożenie epidemiologiczne, ciągłe obostrzenia i ograniczenia oraz brak przekonania i pewności, że sytuacja z którą zmaga się nasz kraj szybko wróci do normalności stawia nas organizatorów przed podjęciem kolejnych kroków i decyzji.



Decyzji, która podyktowana jest troską o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort wszystkich osób zainteresowanych i zaangażowanych w to przedsięwzięcie."



My, z nadzieją na szybkie rozegranie Biegu Częstochowskiego, przypominamy zdjęcia z 2018 roku. Stanęliście wówczas na starcie?

