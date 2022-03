Amerykańskie samoloty wojskowe nad woj. śląskim. Mieszkańcy Częstochowy, Sosnowca czy Katowic obserwują je na niebie - ZDJECIA

Samoloty amerykańskie na niebie na Śląsku

CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA NIEBIE NAD CZĘSTOCHOWĄ?

Od kilkunastu dni częstochowianie obserwują wzmożony ruch lotniczy nad miastem i regionem. Samoloty są słyszane i widziane przez mieszkańców m.in. dzielnicy Tysiąclecie. Najpierw nad miastem latały wielkie cysterny na skrzydłach, później The Lockheed Martin C-130J Super Hercules, które również służą do transportu, a także jako cysterny.

W tym tygodniu częstochowianie nadal słyszą, a przy dobrej pogodzie widzą samoloty US Air Force oraz NATO. Nad regionem przelatywały The Lockheed Martin C-130J Super Hercules, które również służą do transportu, a także jako cysterny.

W środę mieszkańcy dzielnicy Tysiąclecie odnotowali przelot śmigłowców, prawdopodobnie były to Boeingi AH-64 Apache. To podstawowe śmigłowce szturmowe amerykańskiej armii.