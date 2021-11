Ambasador Wielkiej Brytanii w Częstochowie. "Wielka Brytania w pełni popiera Polskę w sprawie kryzysu migracyjnego"

Jason Rheinberg zastępca Szefa Misji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej odwiedził Częstochowę, gdzie przyjechał na zaproszenie senatora Ryszarda Majera.

- Jest to kilkugodzinna, krótka wizyta, podczas której chcieliśmy pokazać to, co w Częstochowie najważniejsze. Stąd wizyta na Uniwersytecie im. Jana Długosza najważniejszej uczelni Ziemi Częstochowskiej, a także zwiedzanie Jasnej Góry - mówił senator Majer.

Jason Rheinberg dziękował za zaproszenie, podkreślając gościnność, z którą spotkał się zarówno na Śląsku, jak i w Częstochowie. W Katowicach spotkał się m.in. z jednym z wiceprezydentów miasta, z którym rozmawiał na temat współpracy gospodarczej. Ambasador odwiedził również klinikę Gyncentrum, Uniwersytet Śląski i zwiedził Nikiszowiec.

Jak podkreślał Jason Rheinberg reprezentuje on całe Zjednoczone Królestwo, dlatego odwiedza Śląsk, bo zależy mu na współpracy nie tylko pomiędzy samą Warszawą i Londynem, ale pomiędzy całymi krajami.