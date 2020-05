Żużlowcy Eltroksu Włókniarza Częstochowa kończą kwarantannę. W przyszłym tygodniu przejdą testy i rozpoczną treningi

PGE Ekstraliga to bez wątpienia najlepsza żużlowa liga na świecie. Startują w niej wszystkie największe gwiazdy. Dotychczas ze względu na swoją specyfikę, większość zawodników startowała jednocześnie w kilku ligach w Europie, co sprawiało, że czołowi żużlowcy na świecie zaglądali do Polski na góra kilka dni w tygodniu.

W tym roku z powodu epidemii koronawirusa sytuacja jednak całkowicie się zmieniła. Start PGE Ekstraligi z udziałem gwiazd zaplanowano na 12 czerwca, ale wcześniej przed wykonaniem badań i rozpoczęciem treningów, zagraniczni zawodnicy muszą się poddać dwutygodniowej kwarantannie.

W drużynie Eltrox Włókniarza Częstochowa kwarantanną objęto dwóch zawodników, Fredrika Lindgrena i Jasona Doyle’a. Tego obowiązku nie miał lider drużyny, wicemistrz świata Leon Madsen. Duńczyk mieszka bowiem w Polsce wraz ze swoją partnerką Magdą Bradtke.

Dla Lindgrena i Doyle’a przyjechanie do Polski i pozostanie w naszym kraju do końca sezonu (jeżeli nie nastąpi otwarcie granic), to podobnie jak dla innych zagranicznych zawodników, prawdziwe wyzwanie. Zwłaszcza Szwed musiał mieć dylematy, bo w przerwie między sezonami wziął ślub z Caroliną Jonasdotter, która wcześniej była jego menedżerką. Para niedawno poinformowała, że spodziewa się narodzin dziecka. Mimo tych okoliczności Fredrik Lindgren zgodził się na przeprowadzkę do Polski. Szwed przyjechał do naszego kraju z żoną i z ukochanym psem, z którym para się nie rozstaje nawet podczas żużlowego sezonu. Lindgren mieszkający w Andorze, pokonał wraz z rodziną 3300 kilometrów.