ZUS od dzisiaj wypłaca postojowe dla przedsiębiorców

W województwie śląskim taką pomoc otrzyma 9493 przedsiębiorców. A suma przelewów przekroczy kwotę 19 mln 057 tys. zł.

W oddziale ZUS w Częstochowie świadczenie postojowe 15 kwietnia otrzyma 1048 samozatrudnionych. Łączna suma wsparci to 2 mln 110 tys. 420 zł.

- Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców czeka na jak najszybszą pomoc. Stąd też w ZUS uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów. Ułatwi nam to weryfikację składanych wniosków. Przypominam, że można je składać papierowo i elektronicznie, jednak zachęcamy do składania ich elektronicznie, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE), to przyspiesza ich obsługę - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego

Ważna informacja dla firm, które starają się o zwolnienie z opłacania składek. ZUS nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są do tego uprawnieni. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku. Mają na to czas do 30 czerwca.

W razie pytań i wątpliwości można skorzystać z pomocy ekspertów ZUS dostępnych pod numerami dodatkowych infolinii 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03.