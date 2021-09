Znana amerykańska marka w Galerii Jurajskiej jeszcze w tym roku. Będzie to dopiero siódmy taki sklep w Polsce

Popularna amerykańska marka zasili ofertę modową Galerii Jurajskiej. Nowym najemcą największego centrum handlowego w Częstochowie została sieć sklepów Foot Locker, zajmie tu lokal mający ok. 315 m kw.

Foot Locker to jeden z największych globalnych brandów, posiadająca na całym świecie blisko 3 tys. sklepów. W samej Europie sieć dysponuje ponad 620 punktami w ponad 20 krajach. 30-letnia historia i rozwinięta sieć sprawiają, że Foot Locker to dziś wiodący, światowy sprzedawca zarówno obuwia sportowego, jak i odzieży sportowej.

W asortymencie sklepów można znaleźć kilkadziesiąt międzynarodowych marek sportowych i streeatwearowych, w tym m.in.: Nike, adidas, Jordan, Puma, Converse, Vans, New Balance, Asics, Buffalo, Crocs, Under Armour, Salomon, Reebok czy Timberland. Oferta natomiast skierowana jest do kobiet, mężczyzn oraz dzieci i obejmuje: buty, ubrania oraz akcesoria.