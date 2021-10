Zmiany w Alei Niepodległości w Częstochowie. W sobotę wstrzymany zostanie ruch autobusowy

Odcinek ten będzie nieprzejezdny dla wszystkich pojazdów. Wstrzymanie ruchu związane jest z zaplanowanym układaniem nowej nawierzchni jezdni.

Zostaną wprowadzone następujące objazdy:

•

Linie nr 12, 58 i 100 będą kursować pomiędzy węzłem ESTAKADA, a przystankami RÓWNOLEGŁA przez ulice Jagiellońską i Równoległą

•

Linia nr 38 będzie rozpoczynać kursy w kierunku Dźbowa od przystanku BUKOWA przy ul. Jagiellońskiej, a kursy zaplanowane do ZAJEZDNI MPK będą się kończyły na przystanku zastępczym przy ul. Źródlanej, przed wjazdem do zajezdni autobusowej;

•

Linie nr 35, 53, 65 i 68 od strony Poczesnej i Błeszna będą kursować z Alei 11 Listopada przez Jagiellońską i Źródlaną do przystanku zastępczego przy zajezdni autobusowej. Kursy w stronę Błeszna i gminy Poczesna będą rozpoczynać się na przystanku BUKOWA przy ul. Jagiellońskiej, po czym autobusy obsłużą przystanki KASZTANOWA i PZU i dalej będą kursować bez zmian.