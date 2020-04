Zmarł Zbisław Janikowski, znany częstochowski historyk, współtwórca filmów o historii Częstochowy

Zbisław Janikowski – literat i znawca historii – absolwent II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie i Politechniki Łódzkiej. Był autorem felietonów, głównie o charakterze historyczno-wspomnieniowym dotyczących Częstochowy, autorem książek, m.in. „Moje dni Częstochowy”, „Częstochowy historie mniej znane” i „Nowe baśnie, legendy i opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy”.

- Zapamiętamy go jako twórcę „Szopek noworocznych” i scenariuszy do filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez Kas Film i RM Group Produkcja Filmowa (najnowszym jest „Częstochowa 1939-1945 – II wojna światowa”). Od kilku lat we współpracy z Muzeum Częstochowskim prowadził cykl spotkań „Zbisław Janikowski rozmawia z…” - przypominają pracownicy Muzeum Częstochowskiego.

Współpracował z rozgłośniami radiowymi, uczestniczył w organizowanych przez różne środowiska spotkaniach autorskich, był społecznikiem. Kochał swoje miasto i dokumentował jego życie kulturalne. Wyróżniono go m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a także Nagrodą im. Karola Miarki przyznawaną za upowszechnianie kultury i nauki na Górnym Śląsku.