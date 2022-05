Zdjęcia KIBICÓW z meczu Włókniarz Częstochowa - Sparta Wrocław. Fani wspierali biało-zielonych w meczu z mistrzem Polski

Wiosna w Śląskiem. TOP 15 miejsc, gdzie dotrzesz w godzinę. Warto je odwiedzić - jest PIĘKNIE!

Pogoda jest piękna - jest słonecznie, a temperatura osiąga do 20 st. C. 3 maja wypadł w tym roku we wtorek - więc można liczyć na całkiem długi weekend! W...