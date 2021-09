Zażywał narkotyki i znęcał się nad matką. Teraz trafił do policyjnego aresztu

Zatrzymany mężczyzna od prawie 4 lat znęcał się nad swoją 66-letnią matką. Będąc pod wpływem narkotyków często wszczynał awantury, ubliżał jej, szarpał i zamykał w domu. 10 września, gdy kobieta wróciła po pracy do domu i po raz kolejny zobaczyła pobudzonego syna oraz zdemolowane mieszkanie, postanowiła opowiedzieć o trwającej w jej domu przemocy. W Komisariacie IV Policji w Częstochowie złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Dręczyciel ukrywał się przed policją

Przez 2 kolejne dni 34-latek ukrywał się przez organami ścigania. Z informacji jakie posiadali kryminalni wynikało, że mężczyzna może posiadać znaczną ilość środków odurzających. Kryminalni zatrzymali go w niedzielę. Miał przy sobie prawie 600 działek dilerskich metamfetaminy.

Agresor usłyszał już zarzuty i decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. - Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz znęcanie się psychiczne i fizyczne nad matką, poprzez zmuszanie do określonego zachowania, kierowanie gróźb pozbawienia życia, popychanie i szarpanie, a także niszczenie wyposażenia mieszkania, grozi mu kara do 12 lat więzienia - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z KMP w Częstochowie.