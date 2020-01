Zawodnicy Rakowa Częstochowa rozpoczęli przygotowania do wiosennej rundy rozgrywek

We wtorkowych testach szybkości oraz wytrzymałości tlenowej, które przeprowadzono w Hali Częstochowa wzięli udział nowi i kontuzjowani zawodnicy. Nie zabrakło więc Andrzeja Niewulisa, Felicio Brown Forbesa czy Bryana Nouviera. Zabrakło jedynie Kamila Kościelnego, ale nasz obrońca już w najbliższych dniach dołączy do kolegów z zespołu. Przygotowań w zespole Rakowa nie rozpocznie natomiast Dawid Pietrzkiewicz. Umowa 31-letniego bramkarza z klubem została rozwiązana za porozumieniem stron.

- Na podstawie uzyskanych danych jesteśmy w stanie uzyskać informację o możliwych do zaaplikowania obciążeniach dla zespołu, co będzie determinowało skuteczność realizowanego programu treningowego. Podobnie jak przy ocenie lokomocji, testy są przeprowadzane cyklicznie. To pozwala nam na stworzenie profilu zawodnika zgodnie z wymaganiami modelu gry oraz sztabu szkoleniowego - mówił trener Michał Garnys, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem testów.