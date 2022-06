Zastraszył ekspedientkę sklepu i ukradł utarg. Uciekł, ale nie na długo Janusz Strzelczyk

arc policja

39-letni mieszkaniec gminy Rędziny, wszedł do sklepu w jednej z miejscowości powiatu częstochowskiego i zapytał, czy ekspedientka pożyczy mu 100 złotych. Gdy kobieta odmówiła, klient wszedł za ladę, wyciągnął z szuflady pieniądze i wychodząc kopnął pracownicę, która próbowała go powstrzymać. Po wszystkim wsiadł do samochodu i odjechał.