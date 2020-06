Żarki Letnisko: Budowa dworca w pełni. Powstaje przejście podziemne, ale mieszkańcy mają wątpliwości co do projektu

Trwa modernizacja linii tramwajowej między Zawierciem a Częstochową. Na tym odcinku wymienionych zostanie 88 km torów i sieci trakcyjnej.

Cała inwestycja modernizacji odcinka Częstochowa-Zawiercie jest warta 370 mln zł. Pociągi pojadą szybciej - prędkość wzrośnie ze 120 do 160 km na godzinę, co skróci czas przejazdu z Częstochowy do Zawiercia o około 10 minut (obecnie trwa godzinę). Nowe torowisko i przebudowane mosty na tej trasie pozwolą na kursowanie cięższych pociągów towarowych.

Jednym z elementów modernizacji jest przebudowa peronów i dworców. Intensywne prace trwają już m.in. na dworcu w Żarkach Letnisku w powiecie myszkowskim. Praktycznie gotowy jest jeden z peronów. Budowane jest przejście podziemne.

Niestety na uciążliwość prac skarżą się mieszkańcy. Znaczna część prac realizowana jest bowiem w nocy. Hałas i drgania są ogromne.

Mieszkańcy Żarek Letniska patrząc na wyłaniający się dworzec, nie kryją, że nie do końca podoba im się jego wygląd. Widać bowiem, że perony zostały znacznie skrócone. Ogrodzenia wskazują bowiem na to, że nie będzie możliwości bezpośredniego dojścia do przejścia podziemnego i wyjścia na ulicę PCK, a na perony trzeba będzie wchodzić od centrum miejscowości.

O stanowisko w tej sprawie poprosimy PKP.