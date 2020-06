Zarekwirowali nielegalne automaty do gier hazardowych

Przejecie 4 automatów do gier hazardowych to efekt wspólnej akcji częstochowskich strażników miejskich i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Celno-Skarbowej prowadzących działania wykrywania sprzedaży wyrobów tytoniowych, alkoholowych bez polskich znaków akcyzy.

Podczas wspólnych działań w jednym z punktów gier w Częstochowie natrafili na 4 nielegalne automaty do gier losowych.

Za urządzanie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom grożą wysokie kary administracyjne oraz odpowiedzialność karna skarbowa.

To kolejna owocna współpraca częstochowskich strażników miejskich z celnikami w 2020 roku. W styczniu podczas wspólnej akcji ujawnili w dwóch punktach gier w Częstochowie łącznie 7 nielegalnych automatów do gier losowych: 4 w jednym z lokali i 3 w drugim punkcie. W tym roku roku ujawniali też przypadki posiadania nielegalnych wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy. W jednym z przypadków Skarb Państwa na podatkach akcyzowych mógł stracić ok. 100 tys. zł.