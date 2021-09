Zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Kiedyś popularne miejsce, dziś zapominane - zobacz te zdjęcia

Zamknięty Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie

To było wielkie wydarzenie. Osiem lat temu kraj obiegła informacja, że w Parku Miniatur Sakralnych stanie największy na świecie pomnik Jana Pawła II. Statua powstała w zakładzie w Nowej Soli. Była transportowana w częściach w nocy. Na miejscu pomnik został zmontowany. Wysokość 13,8 metra czyniła go największym pomnikiem Jana Pawła II na świecie. To wydarzenie przyciągnęło do Częstochowy niemal wszystkie media ogólnopolskie, a o pomyśle postawienia ogromnego pomnika informował również m.in. niemiecki Der Spiegel oraz brytyjska BBC.

To było bez wątpienia jedno z największych wydarzeń 2013 roku w Częstochowie. Miasto przez wiele tygodni żyło odsłonięciem pomnika. Dyskutowano o tym, że pierwotnie pomnik miał stać bokiem do miasta, ale z pomysłu zrezygnowano.