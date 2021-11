Zabójstwo kobiety w Porębie. Partner 42-letniej Moniki usłyszał zarzut zabójstwa. Pomagali mu dwaj inni mężczyźni

39-letni Mariusz P., partner zaginionej w lipcu 2021 roku 42-letniej Moniki, usłyszał zarzut zabójstwa kobiety. Do zbrodni doszło 9 lipca 2021 roku w Porębie. Prokuratura nie ujawnia szczegółów zbrodni. Jak udało się nam dowiedzieć, mężczyzna przyznał się do winy.

- Podejrzany stwierdził, że kobieta wpadła w szał i zabił ją w obronie własnej - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zabójstwa.

- Zlecono sekcję zwłok, która zostanie wykonana w Zakładzie Medycy Sądowej we Wrocławiu w przyszłym tygodniu - mówi Tomasz Ozimek. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, który już wcześniej został aresztowany w związku z innych dochodzeniem dotyczącym handlu narkotykami. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował tzw. areszt nakładczy na 3 miesiące.