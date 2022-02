Zabójstwo kobiet pod Częstochową. Oskarżony Krzysztof R. opuści areszt? Do częstochowskiego sądu wpłynęło zażalenie

Przez kilkanaście dni poszukiwano 45-letniej Aleksandry W. i jej 15-letniej córki, Oliwii W. Wszyscy - policjanci, prokuratorzy, dziennikarze i mieszkańcy - mieli do końca nadzieję, że kobiety odnajdą się żywe. Niestety 21 lutego w lesie w Romanowie pod Częstochowie znaleziono ciała dwóch kobiet. Wszystko wskazuje na to, że to zaginione kobiety, które zostały zamordowane przez 52-letniegoKrzysztofa R.

Czternastego lutego odwiedzamy osiedle przy ulicy Bienia na częstochowskim Wrzosowiaku. Ósma z minutami. Cisza i spokój, o poszukiwaniach matki i córki przypominają jedynie zdjęcia poszukiwanych kobiet, które powieszono przy wejściu do klatki schodowej, na której mieszkały kobiety. Aleksndra i Oliwia zaginęły 10 lutego w tajemniczych okolicznościach, zostawiając w domu telefony komórkowe, a na parkingu samochód.

- Znam tę pania z widzenia. To straszne, że zaginęła, mam nadzieję, iż się odnajdą - mówi nam jedna z mieszkanek dzielnicy.