Zaatakowali mieszkańca Częstochowy, bo chcieli pieniędzy i papierosów

Operacyjni z wydziału kryminalnego w sobotnią noc patrolowali centrum miasta. Przy Placu Biegańskiego zauważyli 4 mężczyzn, między którymi doszło do kłótni. Chwilę później jeden z nich zaczął uciekać, a 3 pozostałych ruszyło za nim. Mężczyzna, który biegł za uciekającym, trzymał w ręku butelkę i wymachiwał nią, chcąc go zaatakować. Widząc niepokojącą sytuację policjanci natychmiast zareagowali. Dobiegli do pierwszego z napastników i obezwładnili go. Zatrzymali później dwóch jego towarzyszy. Jak się okazało, trzech mężczyzn w wieku 18, 19 i 25 lat zażądało od 31-letniego mieszkańca Częstochowy papierosów i pieniędzy. Gdy ten odmówił, zaczęli go popychać i szarpać. Zagrozili też, że go pobiją. Wystraszony mężczyzna zaczął wtedy uciekać. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych i zatrzymaniu sprawców, pokrzywdzony nie doznał żadnych obrażeń, a napastnicy trafili do policyjnego aresztu. Wszyscy byli pijani.