Z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Personel szpitala w Częstochowie prosi o przestrzeganie zasad i dziękuje za wsparcie

– Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie nagrali krótki film, nawiązujący do sytuacji wywołanej przez koronawirusa. Informują w nim o aktualnych procedurach przyjmowania pacjentów, a także apelują do mieszkańców Częstochowy i regionu o stosowanie się do zaleceń związanych z minimalizacją ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa – informuje szpital na Parkitce.

Personel medyczny szpitala wyjaśnia na filmie, jak powinni się zachować pacjenci, którzy przyjdą do szpitala po pomoc. – Apelujemy, aby osoby zgłaszające się na SOR czy do lekarza pierwszego kontaktu nie ukrywały żadnych chorób ani objawów chorób, a w szczególności kaszlu, duszności, gorączki czy trudności z oddychaniem – podkreśla Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – To bardzo istotne informacje, których zatajenie lub zapomnienie może na kilkanaście dni wyłączyć z pracy część naszego personelu medycznego – dodaje.