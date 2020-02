Z nowego węzła, Jasna Góra, na obwodnicy autostradowej Częstochowy zjedziemy do klasztoru

Jadąc chociażby z Katowic autostradą do centrum Częstochowy dotychczas kierowcy mieli do wyboru zjechanie z A1 na węźle Częstochowa Południe i później kierowanie się przez Dźbów w stronę centrum miasta. Teraz kierowcy mają jeszcze możliwość zjechania do centrum na węźle Jasna Góra, który znajduje się bliżej samego klasztoru, jednak czas dojazdu tym węzłem nie różni się od jazdy z węzła Częstochowa Południe i wynosi z Katowic około godziny.

Dzięki otwarciu węzła Częstochowa Jasna Góra możliwy jest wjazd na autostradę A1 i zjazd z niej do Częstochowy oraz w kierunku Kłobucka, Krzepic i Wielunia. Dotychczas chcąc przejechać tzw. autostradową obwodnicą Częstochowy, koniecznym było skorzystanie z węzła Częstochowa Północ lub Częstochowa Południe (z zastrzeżeniem braku możliwości wjazdu do Częstochowy pojazdom ciężarowym o masie powyżej 12 ton).

Jak dojechać z południa do centrum Częstochowy węzłem Jasna Góra?

wjeżdżamy na A1 w Piekarach Śląskich

jedziemy autostradą do węzła Jasna Góra

zjeżdżamy na DK43 w stronę Częstochowy

jedziemy ulicą św. Rocha do Rynku Wieluńskiego i jesteśmy na parkingu w pobliżu klasztoru

Choć wybierając węzeł Jasna Góra będziemy krócej przebijali się przez miasto, to niestety ulica św. Rocha jest jednojezdniowa, a jej stan pozostawia wiele do życzenia. W godzinach szczytu można tu utknąć w sporych korkach.

W Kłobucku już odczuli skutki otwarcia węzła Jasna Góra

Mieszkańcy Kłobucka już odczuli otwarcie węzła autostradowego Jasna Góra. Niestety są to odczucia negatywne. Przez centrum miasta przejeżdża jeszcze więcej ciężarówek niż dotychczas. Tiry zjeżdżają z A1 na węźle Jasna Góra i jadą przez Kłobuck, a dalej do Wielunia i trasą S8 do Warszawy. Dzięki temu omijają zakaz wjazdu do Częstochowy z tonażem powyżej 12 ton, a także remontowaną DK1.