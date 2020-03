Xiaomi w Częstochowie. W Galerii Jurajskiej otworzą autoryzowany sklep Mi Store

Mi Store w Galerii Jurajskiej to już szesnasty autoryzowany sklep Xiaomi w Polsce. Salon o powierzchni 110 metrów kwadratowych znajduje się na pierwszym piętrze Galerii Jurajskiej (aleja Wojska Polskiego 207). W dniu otwarcia stu pierwszych gości otrzyma specjalne koszulki, natomiast do pierwszych stu transakcji dołączona będzie kostka Fidget Cube, czyli antystresowy gadżet.

Otwarcie będzie hitem?

W częstochowskim salonie będzie można znaleźć flagowe produkty firmy Xiaomi – smartfony, inteligentne urządzenia (oświetlenie, smart bandy, oczyszczacze powietrza), sprzęt audio czy akcesoria i produkty kategorii lifestyle.

– Xiaomi to obecnie jedna z najgorętszych marek, a jej produkty są pożądane przez klientów. Wejście brandu do Galerii Jurajskiej ze swoim salonem wypełni więc potrzebę nie tylko lokalnego rynku, ale i regionalnego. Jesteśmy przekonani, że to otwarcie będzie hitem, patrząc chociażby na to, jak dużą popularnością salony Mi Store cieszą się w innych obiektach w całej Polsce – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.