Wywal je z apteczki! To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj! Sprawdź listę PAŹDZIERNIK 2021

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej dla produktu leczniczego Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml roztwór do infuzji nr serii 15QFD570. Zgłoszenia dokonała hurtownia farmaceutyczna po otrzymaniu informacji z apteki szpitalnej o zidentyfikowaniu w dwóch kartonikach produktu leczniczego Ciprofloxacin Kabi 400

mg/200 ml roztwór do infuzji nr serii: 15QFD570, butelek z etykietą Glucosum 5% Fresenius o tym samym nr serii.

W związku ze stwierdzeniem wady jakościowej, o której mowa powyżej, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju ww.serii przedmiotowego produktu leczniczego.