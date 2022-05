Wystawa historycznych koszulek Rakowa Częstochowa w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego

W Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie odbyła się we wtorek (10 maja) wystawa koszulek Rakowa Częstochowa. Zaprezentowano stroje, które piłkarze obecnych wicemistrzów Polski zakładali podczas gry w latach 1994-2021.

- Wystawa nieprzypadkowo nosi tytuł "Od Ekstraklasy do Ekstraklasy", bo jej celem jest zaprezentowanie strojów od pierwszych spotkań Rakowa w latach 90. w Ekstraklasie, poprzez trudniejsze czasy i grę w niższych ligach, aż do powrotu do PKO Ekstraklasy. Trzy czwarte tych koszulek pochodzi z moich zbiorów - mówi Krzysztof Kościański, dyrektor SP nr 12.

To Krzysztof Kościański jest głównym inicjatorem tej wystawy. Jest nie tylko dyrektorem szkoły, ale również historykiem częstochowskiego sportu, a w kwestiach związanych z historią klubu jest prawdziwym ekspertem.

Wystawie towarzyszyło spotkanie przedstawicieli dyrektorów i uczniów innych częstochowskich szkół, podczas którego dyskutowano o znaczeniu kultury fizycznej w procesie edukacji. Krzysztof Kościański przybliżył historię sportu w Częstochowie.