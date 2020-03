Wypadek w Lipiczach w powiecie częstochowskim. Ford zderzył się z łosiem, kierowca samochodu trafił do szpitala w Radomsku

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 17 marca, ok. godz. 6.30 na DK 91 w Lipiczach w powiecie częstochowskim. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z łosiem.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na DK 91 w miejscowości Lipicze w powiecie częstochowskim w piątek, 15 marca, ok. godz. 6.30. Doszło tam do zderzenia forda mondeo z łosiem. Zwierzę prawdopodobnie wybiegło pod koła samochodu. - Kierowca uderzył w łosia, który wpadł na maskę pojazdu, a następnie uderzył w drzewo. Kierowca został przewieziony na badania do szpitala w Radomsku, gdzie przejdzie badania. Od ich wyniku będzie zależeć, czy potraktujemy zdarzenie jako kolizję czy jako wypadek - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa częstochowskiej policji. Zwierzę zginęło na miejscu. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo