Wypadek w Koniecpolu. Niedoświadczony kierowca wpadł w poślizg i uderzył w drzewo

Groźnie wyglądający wypadek w Koniecpolu. Niedoświadczony kierowca wpadł w poślizg

W piątek, 26 listopada, ok. godz. 10, doszło do wypadku w Koniecpolu. 18-letni kierujący samochodem marki Renault wpadł w poślizg, a następnie uderzył w przydrożne drzewo.

Uszkodzenia pojazdu były na tyle poważne, że policjanci - wspólnie ze strażakami i ratownikami medycznymi - mieli problem, by wydobyć z wraku nieprzytomnego kierowcę.

Wstępne ustalenia mundurowych wskazują, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. 18-latek był trzeźwy.

Policja apeluje, żeby przygotować odpowiednio swój pojazd do drogi oraz dostosować styl jazdy do warunków panujących na dworze. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy pogoda dość szybko się zmienia. Warunki zmieniają się w ciągu doby - od chłodnego poranka po słoneczne popołudnie, od suchej do mokrej i śliskiej nawierzchni.