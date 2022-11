Wypadek w Częstochowie. Na wysokości Estakady doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i tramwaju

Na skrzyżowaniu al. Pokoju z al. Wojska Polskiego przy starej estakadzie doszło do zderzenia tramwaju z samochodem ciężarowym. Trwają prace służb.

-Jest to stary tramwaj i trzeba go spowrotem osadzić na torach, więc potrzebny jest ciężki, specjalistyczny sprzęt. Minimum godzinę utrudnienia mogą potrwać, tym bardziej, że ta okolica już jest utrudniona co do organizacji ruchu - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD Częstochowa.