Wypadek w Częstochowie. Na rondzie Mickiewicza doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta trafiła do szpitala

W czwartek, 3 listopada koło godziny 8 doszło do potrącenia rowerzystki przy rondzie Mickiewicza w Częstochowie. Na miejscu pojawiły się służby medyczne oraz policja. W trakcie działań wyjaśniających ruch w tym miejscu był chwilowo utrudniony. Na szczęście nie doszło do zagrożenia życia. Policja potwierdziła, że zarówno poszkodowana jak i kierowca byli trzeźwi. Potrącona kobieta została przetransportowana do szpitala z urazem ręki.