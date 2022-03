Wypadek radiowozów na DK 91 pod Częstochową. Ranni są policjanci. Osobówka uderzyła w konwój policyjny

Wypadek radiowozu w Poczesnej na DK 91

Całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Wszystko to działo się w środę 2 marca około godziny 6.20 na DK 91 w kierunku na Katowice, na skrzyżowaniu z ulicą Południową. W miejscowości Poczesna pod Częstochową zderzyły się trzy pojazdy. Jeden z nich to pojazd prywatny, natomiast dwa pozostałe, to wozy policyjne, które jechały w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych. Jak doszło do tego zdarzenia?