Wypadek na DK1 w Wikłowie: Zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby trafiły do szpitala ZDJĘCIA

Wypadek w Wikłowie

Wypadek na DK1 w miejscowości Wikłów (powiat częstochowski) wydarzył się w środę 22 stycznia ok. 8.20. Na pasie w kierunku Łodzi zderzyły się trzy samochody. Według wstępnych informacji jeden z kierowców nie zachował ostrożności i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, który wskutek uderzenia wjechał w inne auto. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.