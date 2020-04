Wymazobus będzie jeździł po powiecie częstochowskim. Próbki pobiorą żołnierze obrony terytorialnej. Na wykonanie testów czeka ponad 100 osób

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Częstochowie, 108 osób czeka w powiecie częstochowskim na badanie w kierunku koronawirusa. Do mieszkańców powiatu mających wskazania do testów na obecność SARS CoV-2 ruszył w środę (22 kwietnia) „wymazobus”, czyli specjalny ambulans do pobierania wymazów.

Dzięki połączonym siłom Starostwa Powiatowego w Częstochowie, 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego czas oczekiwania w powiecie częstochowskim na badanie diagnostyczne pod kątem obecności koronawirusa , a potem na jego wynik zdecydowanie się skróci. – Bardzo dobrze rozumiem osoby, które oczekują na pobranie próbek, a później z obawą czekają na wyniki, bo sam byłem w tej ciężkiej sytuacji. Dlatego tym bardziej zależy mi na skróceniu tego okresu niepewności wszystkim, którzy pozostają w kwarantannie – mówi starosta częstochowski Krzysztof Smela. Mobilny punkt pobrań funkcjonuje za sprawą działań podjętych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Jak zaznacza naczelnik Anetta Ujma – podjęto natychmiastowe działania w celu przeprowadzenia badania na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u jak największej liczby mieszkańców powiatu częstochowskiego. Powiat na swoim terenie nie posiada placówki służby zdrowia, wobec której jest organem założycielskim, dlatego powiat podjął współpracę z 13. Śląską Brygadą OT. Całe zadanie realizowane będzie wspólnie, a Powiat Częstochowski nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. To znaczący początek naszej dobrej współpracy z 13. ŚBOT. W chwili obecnej najważniejsze dla nas jest szybkie wykonanie testów i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu częstochowskiego. Za ambulans i osoby pobierające próbki odpowiada 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. – Od początku szkolenia „terytorialsów” stawiamy na szkolenia medyczne, wielu naszych żołnierzy kończy kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Teraz, jak i w innych sytuacjach kryzysowych widać jak bardzo takie kompetencje są potrzebne. Co ważne, każdy z żołnierzy, który pojawi się u mieszkańców naszego regionu pobrać wymaz poza ukończonym kursem KPP został przeszkolony dodatkowo przez służby sanitarne tak, by prawidłowo wykonać wymaz i zabezpieczyć pobrany materiał – podkreśla płk Tomasz Białas, dowódca 13. ŚBOT. Próbki będą pobierane według zleceń wystawionych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie, która zapewni również testy. Materiały niezbędne do poboru próbek oraz środki ochrony indywidualnej dla personelu zapewni Śląski Urząd Wojewódzki. Akcję koordynuje Starosta Częstochowski. Podmioty prowadzą działania w ramach swoich kompetencji, dzięki temu nie będą generowane dodatkowe koszty. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo