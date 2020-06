Wyłączenia prądu w Częstochowie, Zawierciu, Lublińcu, Kłobucku i Myszkowie od 26 do 29 czerwca. PEŁNY WYKAZ wszystkich miast i powiatów

Wyłączenia prądu na w Częstochowie i w regionie: Na liście Częstochowa, Kłobuck, Myszków, Lubliniec i Zawiercie. Lepiej być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych w naszym regionie. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy.

Tauron Dystrybucja podaje na pięć dni do przodu planowane odcięcia prądu – zazwyczaj dotyczy to planowanych remontów. W naszej galerii zamieściliśmy wszystkie planowane wyłączenia od 23 do 29 czerwca. W tym czasie najpoważniejsze kłopoty czekają w powiecie częstochowskim, zawierciańskim, kłobuckim i myszkowskim. Sporo czasowych wyłączeń będzie też w centralnej części województwa.

W firmie zapewniają, że dokładają wszelkich starań, żeby prąd zawsze był w Twoim domu. Jednak czasami może wystąpić przerwa w dostawie prądu. Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991.