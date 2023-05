Wyjątkowa noc w Śląskiem! Sprawdź program i TOP 10 atrakcji Nocy Muzeów 2023 w Katowicach, Bielsku, Będzinie i innych miastach

Europejska Noc Muzeów - najpopularniejsza impreza w Polsce

Europejska Noc Muzeów to najpopularniejsza impreza kulturalna w Polsce, przyciągająca rokrocznie tysiące zwiedzających. Jest to wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się jednocześnie w wielu miastach.

To okazja dla miłośników historii, sztuki i kultury, aby odkryć bogactwo i różnorodność muzealnych zbiorów. Podczas tej wyjątkowej nocy instytucje kulturalne otwierają swoje drzwi, oferując zwiedzającym możliwość zapoznania się z fascynującymi wystawami, spotkaniami z ekspertami, warsztatami i koncertami. Atrakcje są dostępne w bardzo przystępnych cenach, a niektóre nawet oferowane są całkowicie za darmo. To doskonała okazja dla wszystkich, aby cieszyć się unikalnymi wydarzeniami bez obciążenia portfela.