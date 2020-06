Wygraj rower w konkursie o bezpiecznej jeździe na rowerze ZDJĘCIA

- Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich użytkowników jednośladów i powstało, by każda wakacyjna podróż była radosnym wspomnieniem. Film, propagujący bezpieczeństwo rowerzystów będzie wyświetlany podczas zajęć online w szkołach i na półkoloniach oraz udostępniony w sieci -informuje podkom. Sabina Chyra - Giereś.

Częstochowska drogówka zainaugurowała akcję #Bezpieczny Rower. Sierż. sztab. Mariola Kowalczyk-Trąbska i st. sierż. Aneta Saternus przeprowadziły zajęcia online z uczniami szkoły podstawowej Sokrates, Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle i Szkoły Podstawowej nr 9 w Czestochowie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas dzisiejszej prelekcji obecny był również zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Częstochowie asp. sztab. Tomasz Gromek, przewodniczący ZT NSZZP w Częstochowie st. asp. Arkadiusz Kobiela i przedstawiciel fundacji Eltrox Maciej Gołębiowski. Tematem przewodnim spotkania z 10-latkami było bezpieczeństwo rowerzystów. Z filmu, promującego przedsięwzięcie dzieci dowiedziały się jak prawidłowo poruszać się po drodze, jakie obowiązkowe wyposażenie powinien mieć każdy rower, by został dopuszczony do ruchu oraz dlaczego tak ważne jest używanie odblasków i kasku ochronnego. Akcja będzie prowadzona przez wakacje w placówkach oświatowych, prowadzących półkolonie dla dzieci i opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych rowerzystów, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni w przypadku zderzenia z pojazdem.

W ramach prowadzonej akcji ogłoszony został KONKURS, w którym główną nagrodą jest rower. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu przedstawiającego przygotowanie do bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze (szczegóły w REGULAMINIE).