Wychowankowie Domu Dziecka w Chorzenicach będą odpoczywać w ogrodzie edukacyjnym

Ogród w Domu Dziecka w Chorzenicach to projekt realizowany w ramach Konkursu Wolontariatu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, który angażuje m. in. pracowników zakładów CEMEX we wspieranie społeczności lokalnych. Przyznane w ramach konkursu granty umożliwiają zrealizowanie inicjatyw z zakresu edukacji, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, czy innowacji społecznych i środowiskowych.

– Dzięki temu projektowi chcemy sprawić, aby wszyscy zaangażowani w realizację ogrodu poczuli wspólnotę i odpowiedzialność za najbliższą, otaczającą nas przyrodę. Zapewnienie bioróżnorodności i troska o otaczające nas środowisko to kolejna cegiełka podkreślająca wartość życia bliżej natury. Wolontariusze zaangażowani w ostatni weekend w projekt posadzili kilkadziesiąt drzewek owocowych jabłoni, gruszy oraz krzewów, takich jak borówka amerykańska, porzeczka, agrest i pigwowiec – mówi liderka projektu Bożena Cieślik.

Ogród edukacyjny powstaje z wykorzystaniem istniejącej naturalnej przestrzeni wokół budynku Domu Dziecka. Zagospodarowany w duchu ekologii teren umożliwi przeprowadzanie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci mieszkających w ośrodku. Wychowankowie będą mogli angażować się w prace w ogrodzie, poznając przyrodę oraz aktywnie spędzając czas.