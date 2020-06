Do wypadku na DK1 we Wrzosowej doszło w środę 3 czerwca po godz. 6.00. W rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Są osoby poszkodowane.

Na miejscu trwa akcja ratownicza. Droga w kierunku Katowic jest częściowo zablokowana, tworzy się spory korek. Policjanci apelują o ostrożność. Utrudnienia związane ze zdarzeniem mogą potrwać do 8.30.

Więcej informacji niebawem.