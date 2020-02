Wręczono nagrody za projekt nowego dworca kolejowego w Częstochowie ZDJĘCIA

Nową fasadę dworca od części wschodniej będą tworzyły paskowany, biało-czarny prostopadłościan części górnej oparty na szklanej ciemnej części dolnej i nowa wolnostojąca wieża. Projektant zaproponował zastosowanie mlecznego szkła jako okładziny wieży. Materiał ten daje możliwość zarówno odbijania światła dziennego, jak i podświetlenia nocą od wewnątrz. Według koncepcji fasada części zachodniej pokryta zostanie w górnej części metalowymi refleksyjnymi panelami. Ma to za zadanie umożliwić „grę świateł”, która „odmaterializuje” obiekt i da wrażenie liniowego ruchu, który jest kwintesencją kolei.

Zwycięska koncepcja zakłada również zagospodarowanie terenu w okolicy dworca, które mogłoby zostać zrealizowane w drugiej fazie projektu, a część rozwiązań komunikacyjnych nawet w pierwszej. Istotnym założeniem przedstawionym w koncepcji jest przesunięcie węzła przesiadkowego bliżej części zachodniej nowego dworca

Obecny gmach dworca oddano do użytku w 1996 r. i był on wtedy najnowocześniejszym dworcem w Polsce. Zaprojektował go Ryszard Frankowicz. Architektonicznie to postmodernizm lat 90. XX w.